99% aller Ärzte werden in nur 15 Minuten komplett lächerlich gemacht

Vitamin-D – Die wirksame Substanz gegen Depression, Asthma und Krebs.

Vitamin-D-Mangel gehört für die Menschen in unseren Breitengraden zu den gravierendsten Gesundheitsgefahren – insbesondere während der dunklen Wintermonate sind wir unterversorgt, weshalb viele das „Sonnenschein“- Hormon Vitamin D zur Vorsorge einnehmen.

Dabei entpuppt sich Vitamin D in neueren Studien als wahrer Alleskönner für unseren Organismus. Was natürlich den gierigen Pharma-Konzernen mit ihren willfährigen Handlangern, den „Göttern in Weiß„, mißfällt. Da wird dann der Patient mit Warnungen verunsichert…Video und mehr……