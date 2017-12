Türkei: Heftige Debatte um Notstandsdekret – Kritiker fürchten Bildung bewaffneter Regierungsmilizen

Am Sonntag verlängerte die türkische Regierung den Ausnahmezustand und erließ mit gleichem Dekret eine Generalamnestie für alle Zivilisten, die bei der Niederschlagung des Putsches im Juli 2016 halfen. Kritiker befürchten jedoch ein „offenes Ende“ derselben.

