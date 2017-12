Die REICHEN haben Saison

Vielen Dank an den Sänger und Liedermacher, Donovan, für die Inspiration durch „Season of the Witch„*. Kurz von dem Jahr 2018 befinden wir uns tatsächlich in einer ´Saison der Reichen´. Man muß kein Buchhalter oder Finanzgenie sein, um zu wissen, daß es sich bei der so genannten ´Steuerreform´ um das Geschenk eines Superreichen an die Superreichen handelt.

Leider sind Sie, das Pack da draußen, ebenso wie der Autor, von finanzieller Unsicherheit nur ein paar Gehaltsschecks entfernt. Die weniger als tausend Dollar, die Ihnen dieses Gesetz hinterherwirft, sind nichts, verglichen mit den Mega-Millionen, die den Kalkulationen der Superreichen und großen Konzerne hinzugefügt werden. Einige von Ihnen vertrauen immer noch dem Unsinn, den Ihnen das Trump Team und die Medienhuren verkauft: Je mehr die Superreichen an Steuern sparen…..