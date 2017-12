Diese Dreckschweine vom „tagesschau“ und „heute“ können nicht einmal am Heiligen Abend ohne ihre Propaganda auskommen und verderben damit selbst diesen Abend.

Es fängt damit an, dass über eine Christmesse in Mossul (Irak) berichtet wird. Seit Tagen gibt es Videos und Bilder aus Syrien über Weih­nachts­feiern, Weihnachtsbäume und Messen, kein Wort in unseren Medien……