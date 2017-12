William Perry: „Gefahr, dass wir in einen Nuklearkrieg hineinstolpern“

In einer spektakulären Rede warnt der ehemalige US-Verteidigungsminister William J. Perry in der National Cathedral in Washington vor dem Nuklearkrieg gegen Russland. Nur leider berichtet kaum jemand darüber.

von Nikolaus Marggraf

Die Kassandra-Rufe des neunzigjährigen Stanford-Mathematikers und ehemaligen Verteidigungsministers unter Bill Clinton, William J. Perry, verhallen ungehört, denn die Konzernmedien berichten darüber nicht. William J. Perry hatte am 28. November 2017 in der National Cathedral in Washington einen spektakulären Auftritt. Hunderte von Kirchenbesuchern hörten sich an einem Dienstagabend in der zentralen Kirche ihrer Hauptstadt an, wie William J. Perry vor einer so noch nie dagewesenen Kriegsgefahr warnte.

Perry trat als erster Redner im Rahmen des „Nancy and Paul Ignatius Program“….