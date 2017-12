Seit Jahrzehnten müssen wir vordergründig Medien von reichen Machthabern finanzieren und konsumieren – Der angetriebene EU-Kurs und die ebenfalls darüber transportierten Kolossal-Lügen wie Massenvernichtungswaffen im Irak, JFK, 9/11, Golf von Tonkin uvm. beweisen dies ausdrücklich und nachweisbar. Das merkt auch die Bevölkerung und deshalb kommt es nun endlich zur Schweizer Abstimmung am 4. März 2018 über die Abschaffung dieser Propaganda-Zwangsgebühren. Ja zu No Billag, JA zu No GEZ!

