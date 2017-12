US-GENERAL SPRICHT IN NORWEGEN ÜBER ANSTEHENDEN KRIEG GEGEN RUSSLAND

US-General & US-Marine Corps Commander der US-Truppen in Norwegen, General Robert Neller, spricht von einem bevorstehenden Krieg gegen Russland, während seiner Ansprache an US-Soldaten in Norwegen nahe der russischen Grenze. Das berichtet neben dem US-Sender Fox News auch RT. Auch US-Sergeant Sgt. Maj. Ronald Green spricht in Norwegen darüber, dass die USA beim “anstehenden Krieg“ bereit seien ihre “Norwegen“-Truppen von derzeit 300 über Nacht auf über 3.000 zu erhöhen. Die US-Soldaten sollen sich auf den Krieg vorbereiten.

Gen. Robert Neller, commandant of the U.S. Marine Corps, testifies on Capitol Hill, March 14, 2017. (Reuters) Quellen:1,2,3

…..passend dazu…..

Uncle Sams Geiseln: US-Bomben machen diese EU-Staaten zum Hauptziel im Atomkrieg

Dass US-Kernwaffen in Europa vor allem dem Schutz der Europäer dienen, erklärt Washington immer und immer wieder. Doch im Kriegsfall würde gerade dieser „Schutzschirm“ den Tod der EU-Mitglieder bedeuten, sagt der Analyst Andrej Koschkin von der russischen Vereinigung der Militärpolitologen.

Die EU-Länder seien buchstäblich Geiseln der US-Politik: „Ohne die eiserne…..