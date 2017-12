USA planen „Blutige Nase“-Angriff auf Nordkorea

Angriff würde darauf abzielen, Raketentestgelände zu zerstören

Jason Ditz

Laut einem neuen Bericht im Daily Telegraph sind die Bedenken über einen Angriff der Vereinigten Staaten von Amerika auf Nordkorea sehr begründet, und das Weiße Haus hat die Pläne für einen Angriff auf Nordkorea, den es als „Blutige Nase“ bezeichnet, „dramatisch“ verschärft.

Anscheinend monatelange Analytikerwarnungen ignorierend, dass es keine Möglichkeit gibt, einen „begrenzten“ Krieg mit Nordkorea zu führen, stellt sich das Weiße Haus einen schnellen, zerstörerischen Angriff vor, der möglicherweise Nordkoreas Raketentestgelände und einige Lagerbestände zerstört, was laut Regierungsvertretern zeigen würde, wie „ernst“ es Präsident Trump meint.

Das wird von der Verwaltung als eine Option betrachtet, die kurz vor dem vollständigen Atomkrieg steht, und eigentlich als die einzige Option, die ihnen zur Verfügung steht, da sie gebunden und entschlossen sind, sich nicht auf direkte Diplomatie mit Nordkorea einzulassen.

Das Pentagon kommt mit “ mehrfachen Optionen“ für solche Angriffe, und obwohl sie alle relativ vage sind, scheinen sie alle auf der Annahme zu beruhen, dass Kim Jong Un so beeindruckt sein wird, wie aggressiv die USA sind, dass er sich fröhlich allen Vorbedingungen Amerikas ohne Frage unterwerfen wird.

In Wirklichkeit sind sich die Analysten einig, dass Nordkorea jeden Angriff als Beginn eines umfassenden Krieges zwecks Regimewechsel sehen würde, und die bestehenden militärischen Befehle sind darauf ausgerichtet, sich mit allem, was zur Verfügung steht, gegen US-Ziele zu wehren, davon ausgehend, dass alles, was nicht genutzt wird, in den Schlägen der Vereinigten Staaten von Amerika auf jeden Fall zerstört wird.