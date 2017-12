Digitalisierung: Dubai will auf Blockchain umstellen

Bild/Quelle: Max Pixel

Dubai möchte seine Bürokratie bis 2020 digitalisieren und auf Blockchain umstellen. Somit sollen Zeit und Geld gespart werden. Auch Immobilienkäufe sollen vereinfacht werden. Eine eigene Währung gibt es bereits.

Was sind Blockchain?

Bitcoin ist zurzeit in aller Munde. Kürzlich überschritt die bekannteste Kryptowährung auf speziellen Tauschbörsen die 20.000 US-Dollar-Marke. Hinter diesen Währungen steckt die Blockchain-Technologie. Diese ist eine dezentrale Datenbankstruktur bzw. ein digitales Register, das Transaktionen transparent…..

China und Hongkong erhalten weitere 64 Tonnen Gold

Der Ferne Osten war im vergangenen Monat einmal mehr das Hauptziel Schweizer Goldexporte. Nach Indien gingen noch einmal 26 Tonnen Gold.

Die Eidgenössische Zollverwaltung hat die Schweizer Außenhandelsdaten für den Monat November 2017 veröffentlicht. Daraus hervor gehen auch die Goldmengen, die die Schweiz…..

Gold: Das sind die neuen Bank-Prognosen

Großbanken erwarten einen anhaltenden Aufschwung in den USA, einen stärkeren US-Dollar und einen schwächeren Goldpreis im kommenden Jahr.

Eine Unze Gold war am heutigen Vormittag für 1.265 US-Dollar zu haben. Das entsprach 1.067 Euro. Der Goldpreis in US-Dollar hat damit seit Jahresbeginn immerhin 9 Prozent zugelegt. In Euro gerechnet…..