Bild-Hetze gegen Russland

UM DIE AUFRÜSTUNG & TRUPPENVERLEGUNG DER USA & NATO AN DIE RUSSISCHE GRENZE ZU RECHTFERTIGEN – KOMMEN SCHAUERMÄRCHEN!

Das Schundblatt Bild benutzt Schocker wie: „Putin probt Krieg“ oder „Russen üben Bombardierung Deutschlands“. Wohlgemerkt dass die russisch-weißrussische Übung vor 3 Monaten war und alle Truppen längst abgezogen sind (während NATO-Panzer weiter an der Grenze stehen), gibt es scheinbar sonst nix, was man gegen den Russen sonst „ausschlachten“ kann. Und so wird das altbackene Thema „Sapad“ herausgekrammt, um die anti-russische Hetze wieder anzuheizen und die auch weiter laufende US- und NATO-Truppenverlegung unmittelbar an die russische und weißrussische Grenzen zu rechtfertigen.

PS: Man will die Hetzer-Medien auch mal fragen, was denn die US-Kriegstruppen & die NATO an der russischen Grenze so üben? Etwa Plätzchenbacken? Solche Hetzer & Heuchler! Quelle: