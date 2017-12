Quelle: Via Evelyn Hecht-Galinski

Wie die Kritik am „Jüdischen Staat“ als Antisemitismus kriminalisiert werden soll.

Internationale Kampagne kriminalisiert Kritik an Israel als Antisemitismus“.

Delegierte der Interparlamentarischen Koalition zur Bekämpfung des Antisemitismus 2009 in London. Die Organisation gab eine Erklärung heraus, in der sie die Regierungen aufforderte, eine israelzentrische Definition von Antisemitismus zu verwenden und einen solchen „Antisemitismus“ zu ächten und zu verfolgen.

Für zwei Jahrzehnte haben einige israelische Beamte und israelische Partisanen daran gearbeitet, eine neue, auf Israel fokussierte Definition von Antisemitismus in Institutionen auf der ganzen Welt einzubetten, von internationalen Gremien und nationalen Regierungen bis hin zu kleinen College-Campussen im Herzen Amerikas. Diese Anstrengung ist jetzt sehr schnell im Gange. Folglich ist das Eintreten für die Rechte der Palästinenser auf dem besten Weg, als „Hass“ beschnitten und sogar kriminalisiert zu werden.

Von Alison Weir

Da die Welt Zeuge der Unterdrückung und ethnischen Säuberung der Palästinenser geworden ist, sind viele Menschen aus Protest auferstanden. Als Reaktion darauf haben die israelische Regierung und einige ihrer Befürworter eine Kampagne durchgeführt, um gegen diesen Aktivismus vorzugehen und dabei die bürgerlichen Freiheiten (und die englische Sprache) mit Füßen zu treten.

Der Mechanismus dieser Niederschlagung ist die Neudefinition des „Antisemitismus“[1], um die Kritik an Israel mit einzubeziehen, und die Einfügung dieser Definition in die Rechtsordnungen verschiedener Länder.

Wo die meisten Leute „Antisemitismus“ als Bigotterie gegen das jüdische Volk betrachten würden (und es zu Recht als verabscheuungswürdig ansehen), wird seit zwei Jahrzehnten eine Kampagne gestartet, um diese Definition durch eine israelzentrische Definition zu ersetzen. Diese Definition kann dann verwendet werden, um Reden und Aktivismus zur Unterstützung der palästinensischen Menschenrechte als „Hass“ zu blockieren. Verschiedene Gruppen wenden diese Definition bei der Beurteilung möglicher Straftaten durch die Strafverfolgungsbehörden an.

Befürworter dieser israelzentrischen Definition haben sie Schritt für Schritt in verschiedenen Arenen gefördert, vom US-Außenministerium und europäischen Regierungen bis hin zu lokalen Regierungen in den USA und Universitäten.

Während diese Bemühungen in den letzten zwei Jahrzehnten stattgefunden haben, ist es in dieser Zeit sehr schnell zu Schneeball geworden. Die Definition wird zunehmend verwendet, um die Meinungsfreiheit und die akademische Freiheit sowie den politischen Aktivismus einzuschränken.

Darüber hinaus kann eine solche Politisierung eines wichtigen Wortes seine Wirksamkeit verringern, wenn ein echter Antisemitismus auftritt, der den Opfern echter Bigotterie einen schlechten Dienst erweist.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat der US-Kongress die verzerrte Definition gebilligt, die Regierungen Großbritanniens und Österreichs haben sie offiziell angenommen (im Dezember bzw. April), verschiedene US-Staatsgesetze erwägen sie und zahlreiche Universitäten nutzen sie, um zulässige Diskurse abzugrenzen. Viele Vertreter und Leiter anderer Staaten auf der ganzen Welt haben die neue Bedeutung angenommen, auch wenn sie sie noch nicht offiziell umgesetzt haben.

Dieser Artikel untersucht die oft miteinander verknüpften, inkrementellen Aktionen, die uns dahin gebracht haben, wo wir sind, den aktuellen Stand der Dinge und die Öffentlichkeitsarbeit und Lobbyarbeit, die diese Verdrehung der Definition von „Antisemitismus“ fördern – oft unter dem Deckmantel irreführend genannter „Antirassismus“-Bewegungen.

Behauptungen von „Antisemitismus“, die dazu benutzt werden, die Unterstützung für Palästinenser zum Schweigen zu bringen.

Seit vielen Jahren dokumentieren zahlreiche angesehene Organisationen israelische Verletzungen der palästinensischen Menschenrechte, einschließlich der Tötung palästinensischer Zivilisten, des Missbrauchs palästinensischer Kinder, der Folterung palästinensischer Gefangener, der Beschlagnahme palästinensischen Landes und anderer Fälle systematischer Gewalt und Unterdrückung. Detaillierte Berichte wurden erstellt von Defense for Children International, dem Internationalen Roten Kreuz, Amnesty International, Foreign Service Journal, Physicians for Human Rights, Christian Aid, Human Rights Watch, der National Lawyers Guild, Israels Public Committee Against Torture, Israels B’Tselem und anderen.

Israel behauptete lange Zeit, dass seine Gründung 1948 auf „einem Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“ lag, und viele Menschen mögen diesem Gründungsmythos noch immer glauben. Tatsache ist jedoch, dass das Land ursprünglich von einer indigenen Bevölkerung bewohnt wurde, die zu etwa 80 Prozent muslimisch, zu 15 Prozent christlich und zu knapp 5 Prozent jüdisch war. Der jüdische Staat Israel entstand durch die Vertreibung von etwa einer Dreiviertelmillion Menschen.

In den Jahrzehnten seit der Gründung Israels im Jahr 1948 wurden Anschuldigungen des Antisemitismus gegen viele Menschen erhoben, die israelische Aktionen kritisierten. Tatsächlich wurde der Vorwurf effektiv genutzt, um sehr prominente Kritiker zum Schweigen zu bringen.[2]

Die Bedeutung des Begriffs selbst war jedoch für die meiste Zeit nicht in Frage gestellt. Die Standarddefinition war, in Googles Worten, „Feindseligkeit oder Vorurteil gegenüber Juden“.