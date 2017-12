Die vergessene Geschichte der Menschenzoos

Menschen fremder Nationalitäten und Rassen auszustellen wurde gerade in Europa von vielen Menschen begrüßt. Die Besucherzahlen derartiger Ausstellungen gingen in die Millionen. Auch spezielle Ausstellungen von Indianern oder komplette Dorfgemeinschaften kamen bei den Menschen gut an. Mehr…….

Menschenzoos – TV DOKUMENTATION – Teil 1/5