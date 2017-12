Top 10 Länder mit der größten Staatsverschuldung

Japan (245% at $11.59T)

Greece (173% at $338B)

Italy (138% at $138B

Portugal (133% at $274B)

Belgium (111% at $111B)

Spain (106% at $106B)

Canada (106% at $106B)

Ireland (105% at $105B)

France (98% at $98B)

Brazil (82% at $82B)

Klick Bild für grösser und Quelle: