Zwei Studien über Waffenhandel Richtung Syrien und Irak

Wir melden mehrere Publikationen über den Waffen- und Munitionsschmuggel für Syrien und den Irak.

In einer langen Studie [1] kommt Conflict Armament Research wieder auf das Ausmaß des Schmuggels zurück, von dem Daesh in den vergangenen drei Jahren profitierte. Dieser mysteriöse Organismus hat 84 Plätze im Irak und 27 in Syrien studiert. Er notierte die Zeichen von über 1800 Waffen mit Hilfe von der irakischen Regierung und der Pro-US Koalitionskräfte. Er kommt zu dem Schluss, dass die Waffen von Daesch oft aus Beständen stammen, die ursprünglich „Fraktionen “ bestimmt waren, die von westlichen Ländern unterstützt wurden (sic). Diese Studie wurde von der Europäischen Union und dem deutschen Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten mitfinanziert. Trotz eines riesigen Aufruhrs in der Presse, ist das Ergebnis enttäuschend: Es bestätigt einfach nur, was die Transportdokumente uns schon gelehrt hatten.

In einem Artikel von Foreign Policy [2] offenbaren Adam Rawnsley, Eric Woods und Christiaan Triebert den Verkauf von US-Kriegswaffen und Munition an die Dschihadisten über einen einfachen Computer-Markt per Telegram. Es ist möglich alle Arten von Waffen im Groß- oder Kleinhandel zu kaufen, von der Kalaschnikow bis zum Tank, und auch Zünder für selbstgebastelte Bomben. Es ist nicht klar, ob ja oder nein diese Produkte freiwillig durch das Pentagon oder die CIA an private Händler übertragen wurden, damit sie tun, was Washington offiziell bestreitet. Der Artikel sagt nicht, von wem die Waren in den Nahen Osten transportiert wurden. Der Fall schien ernst genug, sodass die Arabische Republik Syrien den Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Sicherheitsrat (Brief vom 11. Dezember 2017, Referenz S/2017/1036) darüber verständigte.