Der dritte Weltkrieg in Syrien und Irak (KARTE)

Seit einiger Zeit liegen Syrien und Irak im Schnittpunkt verschiedener Interessen. Die Region wird vom Bürgerkrieg verwüstet, der genauer gesagt ein Krieg ist, in dem Großmächte lokale Gruppierungen nutzen und die Grenze zwischen dem Freund und Feind scharf oder verschwommen ist, je nach der Lage.

Fast jeden Tag gibt es da militärische Aktionen und Luftangriffe. Die Informationen darüber, die aus verschiedenen Quellen kommen, können objektiv sein, können aber auch ein Sprachrohr der Auftraggeber der einzelnen Medien sein. Es ist also nicht leicht der Sache auf den Grund zu gehen und in diesem Medienrummel wertvolle und glaubwürdige Daten zu finden. Unsere Leser verdienen es sich, zuverlässig und gründlich über die Ereignisse da informiert zu werden. Deswegen bemühte sich unser Gefira-Team, die jetzige Situation in Syrien und Irak verständlich mit Text und Bild darzustellen.

Australien

Australische Streitkräfte zählen im Irak etwa 780 Menschen. Im Stützpunk…..