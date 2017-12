WDR BR Fake News | Putin WM Propaganda

Laut dem diesjährigen SIPRI-Bericht nehmen Rüstungsverkäufe weltweit wieder zu. Die SIPRI-Studie bestätigt, dass vor allem Rüstungsunternehmen in den USA profitieren, aber auch für deutsche Konzerne steigen die Rüstungsverkäufe wieder an. Trotzdem hat WDR-Aktuell, in einem morgendlichen Radiobeitrag, den Bericht von SIPRI anders interpretiert. Derweil wird in einem Radiobeitrag des BRs etwas Interessantes behauptet. Der ukrainische Oppositionspolitiker Micheil Saakaschwili soll in Moskau festgenommen worden sein. Stimmt das wirklich? In der letzten Woche bestimmten vor allem die Doping-Vorwürfe gegen Russland die deutschen Schlagzeilen. Allen voran die BILD, die gleich die Gelegenheit nutzt, um gegen Putin und die Fußball-WM 2018 in Russland zu schießen. Wie hat sich eigentlich Merkel bei den letzten Fußball-Weltmeisterschaften in Szene gesetzt? 451 Grad hat sich das einmal genauer angeschaut. In der Rubrik „Witz der Woche“ geht es diesmal um einen Artikel von Zeit Online. Ronald Pofalla war beim Petersburger Dialog zu Gast und RT soll ihn gekonnt in Szene gesetzt haben. War das wirklich der Fall?

