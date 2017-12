Israelis, wir haben eure Proteste satt

Noch ein historischer Samstagabend zeichnet sich ab; Zehntausende werden noch einmal auf Tel Avivs Rothshild-Boulevard demonstrieren. Wenn man nach den Reaktionen des historischen Schabbat der letzten Woche urteilt, befinden wir uns bei einem weiteren tollen Erfolg.. Selbstgefälligkeit erreicht neue Höhen im wirklichen Leben und in den sozialen Medien. Es ist „das israelische Gefühl für Gerechtigkeit, das auflodert“, verkündet der Protest-Profi Isaac Herzog.

Proteste in Tel Aviv gegen das Polizeiempfehlungsgesetz am 2. Dezember 2017. Foto Tomer Appelbaum

Wie schön, du Volk Israel, wie schön, dass das Gefühl für Gerechtigkeit in dir lodert, so aufmerksam kannst du aufschreien. Es ist ermutigend zu sehen, wie die Leute ihre Apathie abschütteln; sie haben sogar einen entschiedenen, wunderbaren, volkstümlichen Führer, aber die Ziele sind ausweichend, gemein, banal und sie laufen von dem fort, was am wichtigsten wäre.

„Der Empfehlungsgesetzesentwurf*“ — für diesen geht Israel auf die Straße. Der Hass gegen den Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu rüttelt ein Drittel der Israelis aus ihrer Gleichgültigkeit auf. Als dies das letzte Mal geschah, wurde der Hüttenkäse billiger. Jetzt wollen sie die Veröffentlichung von Polizei-…..