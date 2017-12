Familie Dedushenko, Mutter, Vater und 2 Kinder haben gestern nur durch pures Glück einen massiven ukra-faschistischen Artillerie-Angriff auf ihr Wohnhaus in Perwomajsk bei Lugansk überlebt. Sie wurden verschüttet und in einem der Zimmer blockiert, als 2 Geschosse der Kiewer Regime-Truppen ihr Haus trafen und zerstörten. Dabei ist weit und breit keine militärische Position in dem Dorf.

