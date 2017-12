Trump will das amerikanische Militär wieder groß machen

Donald Trump bei der Ankündigung, das Pentagon-Haushaltsgesetz in Kraft zu setzen. Bild: Weißes Haus

Der US-Präsident hat das Pentagon-Budget unterschrieben, das dem Militär noch mehr Geld als die von Trump geforderten 10 Prozent bewilligt

Es war keine Überraschung, dass US-Präsident Donald Trump das Budget-Gesetz für das Pentagon unterschrieben und damit in Kraft gesetzt hat. Die Abgeordneten, auch die demokratischen, haben Trump noch überboten und mehr Gelder für die Rüstung bewilligt, als das Trump mit seiner Forderung nach einer Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 10 Prozent gefordert hatte (US-Kongress will Trumps Forderungen nach Erhöhung des Verteidigungshaushalts überbieten). Jetzt also gibt es deutlich mehr Geld für die „größte Streitmacht in der Weltgeschichte“. Was Superlative abgeht, lässt sich Trump bekanntlich nicht lumpen.

700 Milliarden darf nun das Pentagon ausgeben, darin enthalten 66 Milliarden für….