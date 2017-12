Ja, das FBI ist Amerikas Geheimpolizei

lieferte Fox News am Freitag einen „die Hose brennt“-Aufmacher, weil einer seiner Kommentatoren behauptete, dass das Federal Bureau of Investigation „zur Geheimpolizei Amerikas geworden ist“. Das FBI hat heutzutage Legionen neuer Verfechter unter Liberalen und Demokraten, die hoffen, dass seine Untersuchungen die Präsidentschaft von Donald Trump beenden werden. Dies ist eine atemberaubende Kehrtwendung, die J. Edgar Hoover sich in seinem Grab rotieren lassen dürfte.

Um die Glaubwürdigkeit der Ermittlungen des FBIs gegen das Trump-Team zu erhöhen, schönen die meisten Medien die gesamte Geschichte des FBI. Aber das FBI ist schon seit seiner Geburt außer Kontrolle.

Ein Bericht der American Civil Liberties Union im Jahr 1924 warnte davor, dass das FBI zu einem „geheimen Polizeisystem mit politischem Charakter“ geworden sei. In den 1930er Jahren befürchtete der oberste Richter des Obersten Gerichtshofs, dass das FBI den Konferenzraum verwanzt hatte, in dem sich die Richter privat übe…..