Wie sich unser Leben in den nächsten 20 Jahren verändern wird

1998 hatte die Firma Kodak 170.000 Angestellte und verkaufte 85% aller Fotopapiere auf der ganzen Welt.

Innerhalb weniger Jahre verschwand ihr Gesschäftsmodell und die Firma ging pleite. Was Kodak passiert ist, wird in vielen weiteren Industrien in den nächsten 10 Jahren passieren – und die meisten Leute sehen es nicht kommen. Hätten Sie in 1998 gedacht, dass Sie drei Jahre später keine Fotos auf Papierfilm mehr machen würden?

Digitalkameras wurden bereits in 1975 erfunden. Die ersten hatten nur 10.000 Pixel aber folgten Moores Gesetz. Wie bei allen exponentiellen Technologien war die Digitalkamera lange Zeit eine Enttäuschung bis sie bedeutend verbessert wurde und sich in wenigen Jahren zum Mainstream entwickelte. Dies wird nun mit Künstlicher Intelligenz, Gesundheit, selbstfahrenden und Elektroautos, Bildung, 3D-DRuck, Landwirtschaft und Jobs passieren.

Willkommen zur 4. Industriellen Revolution. Willkommen zur Exponentiellen Aera.

Software wird die meisten traditionellen Branchen in den nächsten 5-10 Jahren beeinträchtigen.

Uber ist nur ein Softwaretool. Uber besitzt keine Autos und ist nun das größte Taxiunternehmen der Welt.

Airbnb ist nun die größte Hotelgesellschaft der Welt, obwohl die……