Syrien – ISIS ist besiegt – Die USA sind als nächstes dran

von Paul Craig Roberts, 11.12.2017

Sind die USA wirklich eine Supermacht oder nur die größte Ansammlung an Dummheit auf dem Planeten?

Washington hat den Syrien-Krieg bereits einmal verloren. Jetzt verliert man ihn gerade ein zweites Mal.

Vor ein paar Tagen hat der Präsident Russlands, Wladimir Putin, einen „kompletten Sieg“ in Syrien ausgerufen:

„Vor zwei Stunden hat mir der (russische) Verteidigungsminister berichtet, dass die Operationen am Ost- und Westufer des Euphrats mit der totalen Niederschlagung der Terroristen beendet sind.“

Der iranische Kommandeur der Streitkräfte, die die syrische und die irakische Regierung unterstützen, schickte eine Botschaft an die USA, um Washington wissen zu lassen, dass jede verbleibende US-Streitmacht in Syrien niedergekämpft werden wird:

„Der Kommandeur der Armee der iranischen Revolutionsgarden, Brigadegeneral Haj Qassem Soleimani hat via Russland einen Brief an den Oberkommandierenden der US-Streitkräfte in Syrien geschickt und ihm geraten, seine gesamten US-Streitkräfte bis auf den letzten Soldaten……

….passend dazu….

Kommt mit mir und lasst uns die Welt verändern

Harvard-Forscher kommen zu dem Schluss dass Margaret Mead Recht hatte: Es braucht nur Wenige um die Welt zu verändern

von Paul Craig Roberts, 09.12.2017

Gemäß der neusten Fake News aus der US-Regierung und den presstituierten Medien ist die Arbeitslosenzahl in den USA die niedrigste seit 17 Jahren, aber es gibt keinen Anstieg der Löhne. Wie erklärt man Vollbeschäftigung oder übervolle Beschäftigung ohne Druck auf die Löhne? Offensichtlich sind die Zahlen zur Vollbeschäftigung die inszenierte Folge der Nichtberechnung von Millionen entmutigter Arbeiter, die keinen Job finden können und aufgehört haben danach zu suchen. Wenn man ohne Beschäftigung ist und nicht nach einer Arbeit sucht, dann zählt man nicht als arbeitslos. Einen Job zu suchen ist kostspielig, und nach einiger Zeit der Suche wird man depressiv. Dann verschwindet der Arbeitslose einfach aus den Statistiken der Regierung. Wird diese Fake News auch von Google aus dem…..