Rohani ruft Islamische Welt zum Widerstand gegen verhängnisvollen amerikanisch-zionistischen Plan auf

Präsident Hassan Rohani hat die Entscheidung von US-Präsident Trump, die US-Botschaft nach al-Quds (Jerusalem) zu verlegen, als einen unheilvollen Plan gegen Palästina und die Islamische Welt bezeichnet.

In einem Telefonat mit dem Leiter des Politbüros der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, Ismail Haniya, am Montag, rief Präsident Rohani alle Muslime auf, sich gegen dieses folgenschwere Komplott zu stellen. „Das unterdrückte palästinensische Volk und die islamische Umma werden diesen amerikanisch-zionistischen Plan durch Einheit und Widerstand zum Scheitern bringen“, sagte Präsident Rohani und fügte hinzu: „Der Widerstand gegen den beleidigenden Schritt von US-Präsident Trump is eine sehr wichtige Probe für das palästinensische Volk und alle Muslime. Alle palästinensischen Bewegungen…