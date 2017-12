PUTINS WARNUNG AN DIE „TERRORISTEN“!

Zu den gestrigen Besuche in den drei Ländern:



Syrien: In Hmeimim hielten Assad und Putin eine Militärparade zum Sieg über den internationalen Terrorismus und dem Erhalt der Souverinität Syriens ab.

„Wir werden auch weiter für den Frieden in diesem Land sorgen“, so Putin.

Gleichzeitig kündigte er die Reduzierung der Luftflotte und Spezialeinheiten in Syrien an. Russland wird dem gebeutelten Land beim Wiederaufbau helfen.

Beide russischen Militärflugzeugplätze in Syrien bleiben.

VIDEO 1: https://twitter.com/ dimsmirnov175/status/ 940192123374235648

VIDEO 2: https://twitter.com/ dimsmirnov175/status/ 940204977624141824

FOTOS: Link: https://twitter.com/ RT_russian/status/ 940206354286948352



Ägypten: Neben internationalen Fragen ging es auch um die Wirtschaft. Z.B. die Wiederherstellung des Flugverkehrs und Tourismus zwischen beiden Ländern. Außerdem baut Russland das erste AKW dort, was die Ägypter mit dem Assuan-Staudamm vergleichen – wie wichtig das für sie ist.

VIDEO 1: https://twitter.com/ dimsmirnov175/status/ 940221417538375680

VIDEO 2: https://twitter.com/ dimsmirnov175/status/ 94018703953380556

Türkei: Die Gespräche mit Erdogan waren so gut, dass Erdogan am Ende der Pressekonferenz sich bei Putin mit russischem „Spasibo“ („Danke“) für seinen Besuch bedankte. Es ging sowohl um Syrien als auch um die Wirtschaft.

VIDEO: https://www.youtube.com/ watch?time_continue=808&v=Q a22JYHBkjA

PS 1: Während des Fluges begleiten Militärflugzeuge mit erfahrensten Piloten die Maschine Nr. 1 mit dem russischen Präsidenten .