Organhandel in Katar?

Nach den Vereinten Nationen ist Gesundheit ein Menschenrecht und genau deshalb will Katar jetzt auch eine Studie mit den WM-Arbeitern durchführen, damit sie gesund ernährt werden. Schon erstaunlich, wo doch bekannt sein sollte, dass gerade die vielen ausländischen Arbeiter wie Sklaven behandelt werden. Dazu kommt, dass jetzt ein Schicksal einer indonesischen Haushaltsgehilfin, die in Katar gearbeitet hat, für weiteren Unmut der indonesischen Regierung sorgt. Vor vier Jahren hat Indonesien ein Moratorium erlassen, das verhindern soll, dass Frauen in Saudi Arabien oder auch Katar arbeiten dürfen. Doch noch immer werden Frauen mit schönen Angeboten gelockt, und wenn sie erst mal in den Ländern sind, nimmt man ihnen den Ausweis ab. So können sie das Land nicht wieder verlassen.

