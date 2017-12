Lügen zur Rechtfertigung von Angriffskriegen

Die Vorfälle am 18. September 1931 in Japan in der Nähe von Mukden, am 31. August 1939 in Gleiwitz, am 4. August 1964 in der Tonkinbucht; die Behauptung vom Juni 1967, Araber wollten an Israel einen Völkermord begehen; die Brutkasten-Story im Vorfeld des so genannten Golfkriegs 1991; die Behauptung von 1998, dass der Sudan chemische Kampfstoffe herstelle; die Horror-Darstellungen von Rudolf Scharping, Joschka Fischer und Bundeskanzler Gerhard Schröder von 1999 in Zusammenhang mit dem NATO-Angriff auf die Bundesrepublik Jugoslawien; die Inszenierung vom 11. September 2001: die Operation 9/11; die Behauptung von US-Außenminister Colin Powell von 2003, der Irak habe Massenvernichtungswaffen; und die Behauptung von 2011, Gaddafi begehe einen Völkermord gegen seine eigene Zivilbevölkerung, sind allesamt Lügengespinste zur Rechtfertigung von Angriffskriegen. Elias Davidsson hat all diese Fälle unter die Lupe genommen.

1. Die Mukden-Lüge

Am 18. September 1931 detonierte laut Suemori Kawamoto eine kleine Menge Dynamit in der Nähe einer japanischen Eisenbahnlinie in der Nähe von……