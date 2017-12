Die Vereinigten Staaten von Europa sollen bis 2025 kommen

Die EU wird nichts anders als ein Staatenbund sein bzw. werden, wie es die Sowjetunion früher mal war, aber kein Bundesstaat. Dafür fehlt ihr nach der Drei-Elementen-Lehre von Georg Jellinek die Voraussetzung: Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt.

Es wird eine EU Diktatur werden, in der die BRD noch mehr zu zahlen hat. Die BRD wird es in den wirtschaftlichen Ruin führen und es wird uns so gehen wie Russland, die die hohen Kosten für die sowjetischen Mitgliedsstaaten nicht mehr aufbringen konnten.

1979 war schon der sowjetischen Führung klar, das der Zerfall nicht mehr zu verhindern ist. Russland konnte sich durch seine Bodenschätze wirtschaftlich selbst helfen, aber die BRD kann das nicht.

Vielfalt, Bürgernähe und Wettbewerb als Kern eines geeinten Europas…..