Die Verhinderung eines Atomkriegs ist unsere höchste Pflicht – Paul Craig Roberts

Michel Chossudowsky, ein hervorragende Professor in Kanada, leitet das Centre for Research on Globalization und betreibt die Website the website Global Research, eine Quelle wichtiger Informationen, die bei den Pesstitutierten der westlichen Medien nicht erhältich sind. In diesem Artikel erklärt er uns, daß wir alle sterben werden, wenn wir uns nicht auf Frieden konzentrieren, anstatt auf den Krieg: https://www.globalresearch.ca/what-you-need-to-know-about-north-korea-and-the-dangers-of-nuclear-war/5615328

Professor Chossudovsky betont einen wichtigen Punkt, der mir durch meinen Kollegen, Zbigniew Brzezinski, und kürzlich durch den ehemaligen Verteidigungsminister William Perry klar wurde (lesen Sie: https://www.paulcraigroberts.org/2017/12/05/walking-into-armageddon/ ).

Professor Chossudovsky erinnert uns „daran zu denken, daß es oft Fehler sind, die den Kurs der Weltgeschichte bestimmen. Ein Angriff der Vereinigten Staaten auf Nordkorea wäre ein Fehler, der einen Nuklearkrieg herbeiführen könnte.

Chossudovsky hat zweifelsohne Recht.

Außerdem könnte die fortgesetzte Dämonisierung Rußlands, Chinas und des…..