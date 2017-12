Der Gesetzentwurf sieht die Lockerung von Beschränkungen beim verdeckten Tragen von Waffen vor. Die Entscheidung sorgt angesichts der jüngsten US-Massaker für Unverständnis und heftige Kritik.

Es ist erst etwa rund zwei Monate her, dass der US-Amerikaner Stephen Paddock mit einer halbautomatischen Waffe in Las Vegas 58 Besucher eines Konzerts erschoss. Die Tat gilt als schlimmstes Attentat mit einer Schusswaffe der jüngeren US-Geschichte. Über das Motiv herrscht weiterhin Unklarheit. Anfang November war es dann der 26-jährige Devin Patrick Kelley, der in einer……