Wie die USA mit Hilfe der CIA die Welt ins Chaos stürzen

Die US-Regierung behaupte zwar, eine “auf Regeln gestützte globale Ordnung” anzustreben, aber die einzige Regel, die Washington respektiere, laute “Macht vor Recht”, und die CIA gebe die Ziele vor und lasse sie durchsetzen, schreibt der US-Journalist Nicolas J. S. Davies.

Die neue Dokumentarfilm-Serie “The Vietnam War” des Public Broadcasting Service / PBS belegt, dass nur wenige US-Experten an einen Sieg der USA in Vietnam glaubten. Auch diejenigen, die Johnson empfahlen, Hunderttausende von US-Soldaten dorthin zu schicken, und diejenigen, die Nixon rieten, den Bombenkrieg noch weiter zu eskalieren, obwohl er schon Millionen Menschen das Leben gekostet hatte, glaubten nicht an den Sieg.

Aus Gesprächen, die im Weißen Haus auf Tonband mitgeschnittenen wurden, und aus Publikationen anderer Autoren geht hervor, dass der eigentliche Grund für…..