Jemen versinkt weiter im Chaos – Ex-Präsident Saleh ist Tod

Jemen 2015 – Flickr.com CC BY 2.0

Der jemenitische Ex-Diktator starb wie Ghaddafi, getötet und zur Schau gestellt von seinen ehemaligen Verbündeten, denen er gerade in den Rücken gefallen war. Huthi Rebellen senden damit ein deutliches Signal an Saudi-Arabien. Doch was ist mit dem Iran?

Laut Al-Jazeera könnten die Huthi sich aus dem Bündnis mit dem Iran verabschieden und ihren Kampf gegen das von Riad geführte Bündnis alleine fortführen. Ali Abdullah Saleh und seine Anhänger hatten den schiitischen Houti-Rebellen den Rücken gekehrt und Friedensgespräche mit Saudi-Arabien aufgenommen. Was erstmal vernünftig klingt, hat aber nichts mit Diplomatie zu tun. Wer Saleh kennt der weiß, dass nur eines mit dem Kronprinzen Mohammed Bin Salman ausgehandelt wurde – Salehs Preis! Der Kronprinz ist dabei, die Politik….