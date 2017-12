10 Anzeichen dafür, dass wir zu viel Zucker essen

Zucker essen macht abhängig

Zucker macht offenbar abhängig. Dies scheint aufgrund verschiedener tierexperimenteller Studien naheliegend. So sind zum einen in Zusammenhang mit natürlichen Belohnungen dieselben Gehirnareale aktiviert wie bei abhängig machenden Drogen. Zum anderen veranlasst Zucker im Körper die Ausschüttung von Opioiden und Dopaminen, welchen abhängig machendes Potential nachgesagt wird. Schlussendlich scheint sich in Tierexperimenten anzudeuten, dass Ratten gezielt zuckerabhängig gemacht werden können. Es gibt immer mehr Menschen die so einer Sucht verfallen. Das Zucker essen unserer Gesellschaft nimmt weiter zu, obwohl Fitness und gesunde Ernährung im Trend liegen.

Wir sprechen hier selbstverständlich über den industriell verarbeiteten Zucker und nicht von Zucker aus Früchten oder anderen natürlichen Quellen!

Eine Tierstudie

Die Forschergruppe um Professor Hoebel von der Princeton Universität untersuchte die Abhängigkeit durch Zucker bei Laborratten über mehrere Jahre. Die Studie konnte zeigen, dass die Ratten verschiedene Anzeichen von Zuckerabhängigkeit und Suchtverhaltenentwickeln. So waren bei ihnen ein steigender Zuckerkonsum sowie Entzugserscheinungen zu beobachten. Des Weiteren zeigten sie verstärktes Verlangen nach Zucker und Rückfälle ähnlich wie bei einer klassischen Sucht.

Nachdem den zuckerkonsumierenden Ratten für eine gewisse Zeit der Zucker entzogen wurde, zeigten sie eine erhöhte Motivation und Anstrengung, um diesen wieder zu bekommen. Darüber hinaus fraßen sie nach der Entzugsperiode mehr Zucker als jemals zuvor. Dies scheint gemäß dem Forscherteam um Hoebel ein Hinweis auf starkes Suchtverlangen und Rückfallverhalten zu sein.

Auch scheint der Konsum von Zucker die Gehirnfunktionen der Ratten insofern zu verändern, dass Türen zu weiterem destruktiven Verhalten geöffnet werden. So tranken die Ratten mehr Alkohol als „normal“ während der Zeit der ausbleibenden Zuckerlieferung.

Hier sind zehn Zeichen, dass wir zu viel Zucker essen



1. Erschöpfung

Wenn unser Blutzuckerspiegel zu hoch ist, ist der Körper…..