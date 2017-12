An diesem Tag im Jahr 1938 unterzeichneten die deutschen und französischen Außenminister Joachim von Ribbentrop und Georges Bonnet in Paris einen Freundschaftsvertrag. Bonnet sagte laut Ribbentrop während des Treffens, dass sich Frankreich aus sämtlichen Angelegenheiten Deutschlands in Osteuropa heraushalten werde. Mehr……



