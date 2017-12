Was sich da zusammenbraut in Berlin? Frag mich was! Haben Menschen, die mit der Bewältigung des Alltags ohnehin kaum fertig werden, Zeit für politische Diskurse und qualifizierte Urteilsbildung? Komm rein. Setz dich dorthin, du weißt schon. Was trinkst du, ’nen Braunen oder ’nen Weißen? Was, du magst keinen Rum mehr sehen? Schon wieder Jamaika. Sakra!