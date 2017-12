Von der Gefahr, wenn die Lüge zur Wahrheit mutiert

William Binney ist ein ehemaliger Offizieller der National Security Agency (NSA), der das Massenüberwachungsprogramm der NSA zur beständigen Sammlung von digitalen Daten und Informationen einst ins Leben gerufen hat.

Warum legt die NSA keine Beweise für „Russia Gate“ vor?

Binney ist der Ansicht, dass die NSA, falls es wahr wäre, dass Russlands Regierung mit Trump konspiriert hat, in die Server des Demokratischen Nationalkonvents (DNC) eingebrochen ist oder in irgendeiner anderen Weise den Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA beeinflusst hat, hierfür definitiv Beweise in digitaler Form auf den Tisch legen könnte.

Die Tatsache, dass wir seit mehr als einem Jahr substanzlose Vorwürfe und Bezichtigungen über uns ergehen lassen müssen, ohne dass seitens der….