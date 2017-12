USA bereiten sich auf möglichen Angriff aus Nordkorea vor

Abschuss einer THAAD-Abfangrakete. Bild: MDA

Offenbar sollen an der Westküste weitere Raketenabwehrsysteme installiert werden, USA und Südkorea drohen mit Militärübungen; Sicherheitsberater H.R. McMaster warnt vor zunehmenden Kriegsrisiko

Am Montag haben die USA und Südkorea ein fünftägiges Luftwaffenmanöver unter dem Titel Vigilant Ace (Air Component Exercise) gestartet. Angeblich soll mit der jährlich stattfindenden Übung die Kooperation der Streitkräfte geübt werden, natürlich dient sie auch als Machtdemonstration zur Abschreckung Nordkoreas, das erst kürzlich wieder einen Test mit einer Langstreckenrakete durchgeführt hat, die bis zu 13.000 km weit fliegen und damit die USA erreiche…..

….passend dazu……

US-Sicherheitsberater warnt: „Nicht mehr viel Zeit“, um Krieg mit Nordkorea zu verhindern

Am Samstag, den 2. Dezember warnte der amerikanische Nationale Sicherheitsberater H.R. McMaster in einer Rede beim Reagan National Defense Forum in Kalifornien, dass die Zeit für eine friedliche Lösung der angespannten Konfrontation mit Nordkorea wegen dessen Atom- und Raketenprogramme ablaufe.

McMaster beschrieb Nordkorea als „die größte unmittelbare Bedrohung für die Vereinigten Staaten“ und erklärte: „Ich glaube, sie wird jeden Tag größer und das bedeutet, das wir uns in einem Wettlauf befinden, ja wirklich, in……