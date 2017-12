Raubtierkapitalismus

von Paul Craig Roberts

Ich missbillige die Steuersenkung, die vom Kongress genehmigt wurde. Das ist keine wirtschaftspolitische Steuersenkung und sie hat überhaupt nichts mit angebotsorientierter Wirtschaftspolitik zu tun. Der einzige Zweck ist, die Börsenkurse dadurch zu erhöhen, dass man den Aktienbesitzern mehr Kapitalgewinne und Dividenden gestattet. Mit anderen Worten: es handelt sich um ein Gesetz das Aktienbesitzer reicher macht und somit die Gesellschaft weiter polarisiert, in eine breite Masse aus Armut und Armutsgefährdeten und dem Einen Prozent, genauer gesagt einem Bruchteil des Einen Prozent, das sich in Milliarden von Dollar suhlt. Wenn unsere Führer die Erklärungen nicht mehr kontrollieren können, dann wird uns die Steuersenkung näher an eine Revolution heranschieben, die aus dem völligen Vertrauensverlust gegenüber der Regierung resultiert.

Das gegenwärtige Steuergesetz lässt die Körperschaftssteuer auf 20% sinken. Das bedeutet, dass globale Konzerne mit Sitz in den USA mit einer niedrigerem Steuersatz besteuert werden als eine ausgebildete Krankenschwester mit $50.000 pro Jahr. Die Krankenschwester, falls ledig, hat für ihr Einkommen über $37.950 im Jahr 2017 einen Steuersatz von 25%.

Eine ledige Person hat für ein Einkommen über $191.651 einen Steuersatz von 33%. 33% war der höchste Steuersatz für Sklaven im Mittelalter und reicht an den Steuersatz von US-Sklaven im 19. Jahrhundert heran. Ein so gehobenes…..

Nach der Steuerreform: herrschende Klasse der USA nimmt Renten- und Krankenversicherung ins Visier

Die Verabschiedung der Steuerreform der Trump-Regierung im Senat eröffnet eine neues Stadium in der seit Jahrzehnten anhaltenden Offensive der herrschenden Klasse gegen die Arbeiterklasse in den Vereinigten Staaten.

Da es keinen ernsthaften Widerstand vonseiten der Demokraten gibt, ist die Verabschiedung des Steuergesetzes nach Verhandlungen mit dem Kongress Ende des Monats quasi garantiert. Deshalb nehmen die Republikaner jetzt den nächsten Schritt in ihrer Agenda des Klassenkriegs in Angriff: die Demontage des staatlichen Rentenprogramms, von Medicare (staatliches Gesundheitsprogramm für Menschen..