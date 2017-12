Iranische Militärbasen in Syrien?

Screenshot des BBC-Berichts zur angeblichen iranischen Militärbasis in Syrien

Ein Raketen-Angriff auf eine angebliche iranische Basis bei Damaskus macht deutlich, dass zur Stabilität in der Region auch Vereinbarungen gehören, die Spannungen zwischen Israel und Iran vermindern

In der Nacht zum vergangenen Freitag wurde von der israelischen Luftwaffe offenbar ein „strategisches Ziel“ in Syrien, in der Nähe der Hauptstadt Damaskus, angegriffen. Der Angriff wird von verschiedenen Medien unterschiedlich wiedergegeben. Im Hintergrund geht es um die Frage, ob Iran in Syrien militärische Basen aufbauen will oder schon welche aufgebaut hat und wie sich Russlands Führung dazu positioniert.

Der Angriff

Eine offizielle Bestätigung für die Angriffe gibt es seitens der israelischen….