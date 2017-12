Tausende demonstrieren gegen AfD-Parteitag

Die rechtsextreme Alternative für Deutschland hielt am Wochenende in Hannover ihren ersten Parteitag seit dem Einzug in den Bundestag ab. Dagegen demonstrierten Tausende meist junge Menschen. Die Polizei sprach von 6500, die Veranstalter von rund 10.000 Demonstrationsteilnehmern.

Die Polizei sicherte den Parteitag mit einem Großaufgebot. Schwer bewaffnete Polizisten in voller Kampfmontur, mindestens acht Wasserwerfer und gepanzerte Fahrzeuge („Sondereinsatzwagen“ im Jargon der Polizei)……

….passend dazu……

Ganze Härte gegen links: Polizeieinsatz an einer friedliche Straßenblockade in Hannover Foto: Peter Steffen/dpa

Wasserträger für die AfD

Bundesparteitag in Hannover: Polizei setzt Wasserwerfer und Schlagstöcke gegen Antifaschisten ein. Delegierte wählen Rechtsaußen-Doppelspitze……