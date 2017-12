Slobodan Praljak war schon 13 Jahre in Untersuchungshaft

Ich bin kein Kriegsverbrecher. Ich lehne dieses Urteil ab.

„Im letzten Prozess vergiftete sich der frühere Kommandeur der bosnisch-kroatischen Truppen am Mittwoch nur Sekunden nach der Bestätigung seiner 20-jährigen Haftstrafe vor den Augen der Richter. Der 72-jährige Slobodan Praljak starb wenig später in einem Krankenhaus, wie das kroatische Staatsfernsehen meldete.“

Solange in Den Haag die westlichen Kriegsverbrecher wie Blair und Bush nicht einmal angeklagt, geschweige denn verfolgt werden, handelt es sich nur um ein Showprozesstheater im Dienste der NATO!

➤“Parlament und Regierung in den Niederlanden sind empört: Beide Häuser des US-Kongresses haben einem Gesetz zugestimmt, das, falls amerikanische Bürger vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt werden, sogar die Invasion im Nato-Partnerland vorsieht.“ Allerdings ging es hier um das ICC:

➤Die Vorgeschichte von Srebrenica: planmäßige Massaker und ethnische Säuberungen durch eine Armee von 6000 bosnischen Muslimen, die aus der Stadt ausschwärmten und über 3500 Serben massakrierten. Das spätere Massaker an diesen Tätern ist Realität. Es erscheint aber in ganz anderem Licht, wenn man den Kontext kennt. Fragt sich also wieder: wer hat die bosnischen Muslime aufgehetzt und ausgerüstet?:

➤Die Lüge vom serbischen KZ:

➤“Die Lüge der Nato begann sich in 1999 öffentlich zu manifestieren, indem Belgrad bombardiert wurde, ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Und das heutige Video zeigt die schlimmsten Kriegsverbrecher derjenigen, die heute eine Wertegesellschaft sein wollen, dem die Welt folgen soll….

Auf diese Werte, muß die Welt verzichten wollen. „