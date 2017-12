© REUTERS/ Ronen Zvulun

Kurz nach dem Angriff gegen syrische Stellungen, der angeblich von den israelischen Streitkräften versetzt worden war, hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einer Stellungnahme zu der Situation in Syrien Stellung genommen.

Trotz des näher rückenden Sieges über den IS im Nahen Osten eskaliert die Situation in Syrien zwischen den Konfliktparteien weiter. Erneut beschoss Israel das syrische Territorium mit Raketen. Die Zeitung „The Times of Israel“ hat nun mit Verweis auf lokale Medien das Ziel des israelischen Angriffs genannt.