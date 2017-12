Der Schweizer Zementkonzern LafargeHolcim hat „inakzeptable Fehler“ in der Affäre um Schutzgeldzahlungen im syrischen Bürgerkrieg eingeräumt.

Der Zementriese hatte die IS-Terrormiliz und andere extremistische Gruppen in Syrien bezahlt, um weiterarbeiten zu können. Laut AFP erklärte Verwaltungsratspräsident Beat Hess in einem am Sonntag veröffentlichten Interview, das Unternehmen habe damit einen…..