Düstere Novemberbilder aus Palästina, die uns aller erschüttern.

Ein palästinensisches Mädchen wandert am 16. November in Ein al-Hilweh, einer Agrargemeinde im nördlichen Jordantal des besetzten Westjordanlandes, unter dem Viehbestand ihrer Familie. Etwa 300 Menschen und ihre 5.000 Tiere aus den Gemeinden Ein al-Hilweh und Umm Jamal werden von Israel mit Zwangsumsiedlungen bedroht, nachdem am 9. November ein Militärbefehl verhängt wurde, der allen Einwohnern befiehlt, das Gebiet zu evakuieren. Keren Manor ActiveStills

Ein palästinensischer Zivilist und ein israelischer Soldat wurden im November getötet.

Mahmoud Ahmad Zaal Odeh, 48, starb, nachdem er am 30. November von einem israelischen Siedler im besetzten Dorf Qusra im Westjordanland erschossen wurde.

Israel hat Berichten zufolge zwei israelische Männer wegen des Verdachts auf fahrlässigen Totschlag befragt, bevor es sie aus dem Gewahrsam entlassen hat. Die Männer führten eine Gruppe von Kindern auf eine Wanderung, als die Schießerei, bei der ein weiterer Palästinenser verletzt wurde, stattfand.

Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman sagte, dass der israelische Mann in „Selbstverteidigung“ gehandelt habe und behauptete, dass eine Gruppe von Palästinensern versucht habe, die Kinder zu „lynchen“.

Mein Dank und meine Anerkennung gilt der bewaffneten Eskorte, die die Wanderer vor einer eindeutigen und gegenwärtigen Gefahr für ihr Leben bewahrt hat“, fügte er hinzu.

Qusra Bewohner jedoch erklärten Media, dass Odeh sein Land bearbeitete, als er geschossen wurde.

Das israelische Militär brachte Odehs Leiche nach Tel Aviv zur Autopsie ohne das Wissen oder die Erlaubnis seiner Familie, so die Rechtsgruppe Adalah.

Stechender Tod

Später am selben Tag wurde ein israelischer Soldat, der 19-jährige Ron Isaac Kokia, an einem Busbahnhof in der südisraelischen Stadt Arad erstochen. Israel behandelte die Tötung als einen mutmaßlichen „Terroranschlag“ und hatte bis zum 1. Dezember niemanden verhaftet.

Zweiundsiebzig Palästinenser wurden in diesem Jahr bisher durch israelisches Feuer getötet. Vierzehn Israelis, die meisten von ihnen Soldaten, wurden im selben Zeitraum von Palästinensern getötet.

Anfang des Monats starb eine israelische Frau an Verletzungen, die bei einer Explosion an einer Bushaltestelle in Jerusalem im Jahr 2011 erlitten wurden, als sie 14 Jahre alt war. Hodaya Asulin erlangte nach dem Angriff, der auch eine Britin tötete, nie wieder das Bewusstsein.

Am 5. November hat Israel die Leichen von fünf der zwölf palästinensischen Kämpfer, die bei der Detonation eines unterirdischen Gaza-Tunnels am 30. Oktober getötet wurden, geborgen und zurückgehalten.

Ein 17-jähriger Palästinenser wurde von israelischen Streitkräften schwer verletzt, nachdem er angeblich sein Auto in eine Gruppe israelischer Zivilisten gerammt und am 17. November versucht hatte, Soldaten im südlichen Westjordanland zu erstechen. Berichten zufolge wurden zwei Israelis während des Vorfalls verletzt.

Gaza immer noch geschlossen

Die Hamas-Behörden in Gaza übergaben die Kontrolle über die Grenzübergänge des Territoriums am 1. November im Rahmen eines nationalen Aussöhnungsabkommens, das von den verbitterten palästinensischen Gruppen im Oktober in Kairo unterzeichnet wurde.

Die Rafah-Überquerung, der einzige Ausgangs- und Einreisepunkt für die überwiegende Mehrheit der zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens, blieb den größten Teil des Monats geschlossen, obwohl ihre Eröffnung der Eckpfeiler jeder erfolgreichen Versöhnungsbemühung war. Die Überfahrt ist seit Ende Oktober 2014 bis auf vereinzelte Ausnahmen geschlossen.

Die Rafah-Überquerung wurde von Ägypten ausnahmsweise vom 18. bis 20. November für drei Tage geöffnet, so dass fast 4.000 Palästinenser in beide Richtungen kreuzen konnten.

Die Aktionsgruppe für Palästinenser in Syrien verzeichnete neun Todesfälle von Palästina-Flüchtlingen, von denen die meisten im Kampf gefallen sind, als Folge des anhaltenden Konflikts im Land im November.

Drei Palästinenser aus dem Lager Yarmouk, die sowohl von Regierungs- als auch von Oppositionskräften belagert wurden, sollen an mangelnder medizinischer Versorgung gestorben sein.

Salih Fathi Ahmad Salih, aus dem Flüchtlingslager Khan Danoun, soll zu Tode geprügelt worden sein, nachdem er von syrischen Sicherheitskräften an einem Kontrollpunkt im Flüchtlingslager festgehalten wurde.

