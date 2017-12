Der Sklavenhandel in Libyen

Im Sommer dieses Jahres wurde CNN ein Amateurvideo zugespielt, auf dem man sehen kann wie Menschen, an einem unbekannten Ort in Libyen, versteigert werden. Die drei auf dem Video gezeigten Männer werden um den Betrag von umgerechnet etwa 730 Euro verkauft. Die Journalisten fuhren im Oktober dieses Jahres selbst nach Libyen und wurden ihrerseits Augenzeuge einer ähnlichen Auktion in der Nähe von Tripolis. Es gelang ihnen die Sklavenauktion einige Minuten lang zu filmen. Innerhalb weniger Minuten, wurden ihren Angaben zufolge, ein Dutzend Menschen verkauft…

Bereits im April 2017 hat der Vertreter der Internationalen Organisation für…..