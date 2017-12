Deutsche Universität streicht den Vortrag von Israelkritiker nach dem Ultimatum.

Jeff Halper

Ein „Ultimatum“ pro-israelischer Lobbygruppen an die Organisatoren eines Vortrags über die Besetzung Palästinas zwang eine deutsche Universität, eine Veranstaltung eines prominenten israelischen Menschenrechtsaktivisten abzusagen.

Der israelische Friedensaktivist und Gründer des Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD), Jeff Halper, wurde für einen Vortrag am Montag am Institut für Politikwissenschaft der Universität Heidelberg und der Volkshochschule der Stadt Heidelberg gebucht. Ein drohender offener Brief des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, der von der israelischen Lobby in Deutschland finanziert wird, zwang die Universität jedoch dazu, die Veranstaltung abzusagen.

Halper, kündigte die Absage seines Vortrags auf Facebook an und bestätigte, dass die Volkshochschule sich trotz Einschüchterung geweigert hatte, sich zu bewegen. Er enthüllte Einzelheiten des Drohbriefs an die Universität. Darin warnte das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft die Veranstaltungsorte davor, dass, wenn sie den Vortrag bis Donnerstagmittag der vergangenen Woche nicht absagen, „[Sie] die Konsequenzen tragen werden“.

Das Universitätsinstitut sagte, dass Halper nachgab und die Veranstaltung annullierte, aber die Volkshochschule lehnte ab. Halper hielt seinen Vortrag über „Wie Israel die Besatzung in andere Länder exportiert“ und teilte einen Clip aus dem Video, in dem ein pro-israelischer Zwischenrufer zu sehen ist, der das Ereignis stört.

Halper, der ein jüdischer Israeli ist, ist ein langjähriger Kritiker seines Landes. Während er unermüdlich gegen israelische Hausabrisse in den besetzten Gebieten gekämpft hat, waren seine scharfen Beobachtungen eine ständige Irritation für pro-israelische Gruppen.

In seinem Buch „Krieg gegen das Volk“ behauptet Halper, dass Israels größter Export das Wissen und die Technologie der Unterdrückung und Besetzung ist. Er vermutet, dass die Besetzung Palästinas ein politischer und finanzieller Segen für den zionistischen Staat gewesen ist, der es ihm erlaubt, die Idee der „Vollspektrumsicherheit“ an den Rest der Welt zu verkaufen, zu einer Zeit, da Autokraten und Tyrannen auf der ganzen Welt verzweifelt nach ähnlichen Technologien suchen, um sie in einer Zeit globaler Unruhen gegen die unruhige Bevölkerung einzusetzen.

In ihren Bemühungen, Halper daran zu hindern, pro-israelische Lobbygruppen zu sprechen, beschuldigte ihn, antisemitisch zu sein. Die deutsche Tageszeitung RNZ berichtete über die Gründe, die die Deutsch-Israelische Vereinigung für die Stillegung von Halper nannte. Sie sagten, er sei „ein bekannter Vertreter der BDS-Kampagne gegen Israel“ und BDS „ist mit den antisemitischen Aktionen gegen Juden vor und während der Nazizeit verbunden“.

Laut RNZ bezeichnete die Volkshochschule für Erwachsenenbildung die Anschuldigung als „abstrus“. Schulleiterin Silke Reck beschrieb den Brief als Versuch, den Inhalt der Institution zu forcieren. Sie sagte, sie „weigerte sich, das Spiel zu spielen“ und bestand darauf, dass die Schule „als Volkshochschule der religiösen und weltanschaulichen Neutralität verpflichtet“ sei.

Der Brief wurde auch als Versuch verurteilt, „moralischen Druck“ auszuüben. Laut Reck war der offene Brief ein Versuch, ein „Ultimatum“ zu stellen und ihre Schule „zu diskreditieren“. Die Organisatoren der Veranstaltung, Winfried Belz von der Palästina/Nahost-Initiative, erklärten, dass sie von den Vorwürfen des Antisemitismus nicht überrascht seien. „Das ist die übliche Verleumdung“, sagte er. Für ihn, so der RNZ-Bericht, „ist die BDS-Kampagne ein Versuch der palästinensischen Zivilgesellschaft, Israel gewaltfrei zu machen und seine Politik auf das Völkerrecht auszurichten“.

Trotz des organisierten Versuchs, ihn daran zu hindern, in Deutschland zu sprechen, sagte Halper, dass „die meisten Deutschen es bekommen“, und erklärte, dass Israel ein Land sei, das das palästinensische Volk vertrieben habe und Millionen von ihnen unter einer 50-jährigen Besatzung ohne Menschen- und Bürgerrechte gehalten habe. Er räumte auch ein, dass „es leicht ist, sie einzuschüchtern, indem man Kritik an der israelischen Politik mit Antisemitismus verschmilzt, was Israel mit großer Wirkung tut“.