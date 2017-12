Trump schlägt Preis für „Fake News“-Journalismus vor

By Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America (Flickr) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

US-Präsident Donald Trump legt sich mal wieder mit den amerikanischen Mainstream-Medien an. Auf Twitter schlug er einen Wettbewerb um den Preis für die „unehrlichste, korrupteste und/oder verzerrteste politsche Berichterstattung über euren Lieblingspräsidenten (mich)“ vor.

An diesem Wettbewerb solle nach Ansicht Trumps auch der Sender „CNN“ teilnehmen. Davon ausgenommen sei hingegen der Sender „Fox News“, der zum Imperium des als konservativ geltenden Medienmoguls Rupert Murdoch gehört.

Dauerstreit mit „CNN“

Bereits seit dem US-Präsidentschaftswahlkampf befindet sich Trump in…..