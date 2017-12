Forscher demonstrieren, wie Krebszellen durch Resonanzfrequenzen vernichtet werden

Eine neue Krebsbehandlung nutzt Resonanzfrequenzen, um verschiedene Arten von Krebszellen zu zerstören.

In seinem Tedx-Vortrag “Shattering Cancer with Resonant Frequencies“ (Krebsvernichtung mit Resonanzfrequenzen) erzählt Anthony Holland, Professor und Musikdirektor am Skidmore College, dem Publikum, dass er einen Traum hat. Dieser Traum besteht darin, eine Zukunft zu sehen, in der Kinder nicht mehr unter den Auswirkungen von giftigen Krebsmedikamenten oder einer Bestrahlung leiden müssen. Heute glauben er und sein Team, dass sie die Lösung gefunden haben.

Du hast bestimmt schon gesehen oder gehört, dass Menschen mit dem Klang ihrer Stimme…..