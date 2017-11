Tartous Syrien Neubaugebiet 11 17

…passend dazu……

Als Tourist in Syrien – Auch Homs kehrt zurück zur Normalität

Der Norweger Christian Lindgren war im Oktober in Syrien, um sich selbst ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Seine Reiseberichte zeigen ein deutlich abweichendes Bild von dem, das die öffenlich rechtlichen Medien präsentieren. Die Fotos, die er in ganz Syrien gemacht hat, gehen momentan viral und kriegen viel Beachtung weltweit. Heute folgt der zweite Teil seines Reiseberichts als Tourist in Homs.

In Homs begann der Syrienkrieg, als sogenannte „moderate Rebellen“ an einem Kontrollpunkt zehn Soldaten der syrischen Armee töteten und weitere 19 Soldaten…