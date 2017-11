IST DAS NOCH NORMAL

Quelle:

Eidgenössisches Departement für

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Umwelt BAFU

Abteilung Klima

Faktenblatt

Datum

Freitag, 17. Juni 2011

Geoengineering

Verringerung der eintreffenden Sonnenstrahlung (SRM)

SRM-Methoden lenken die kurzwellige Sonnenstrahlung entweder von der Erde ab oder sie erhöhen das Rückstrahlvermögen (Albedo 3 ) der Erdoberfläche, von Wolken oder der Atmosphäre insgesamt. Als Nettoeffekt trifft weniger Sonnenstrahlung am Erdboden auf. Die wichtigsten SRM-Methoden und ihre propagierten Wirkungsweisen sind:

-Erhöhung der Albedo an der Erdoberfläche

Weisse Dächer und ähnliche Aufhellungen in Siedlungsräumen, modifizierte

Getreidearten und künstliche Reflektoren in Wüstenregionen erhöhen die Albedo.

-Erhöhung der Albedo durch Erzeugung von Meereswolken Stratocumuluswolken, die weite Teile der Weltmeere bedecken, üben einen deutlichen Kühleffekt auf das Klima aus. Dieser Effekt wird verstärkt, indem in wolkenarmen Regionen von Schiffen und anderen Installationen Meerwasser in feinsten Tröpfchen versprüht wird, worauf sich an den Kondensationskernen neue Wolken bilden.

-Einbringen von Schwebeteilchen (Aerosolpartikel) in die Stratosphäre

Dieser Prozess kopiert die kühlende Wirkung starker Vulkanausbrüche wie beispielsweise des Pinatubo 1991, bei denen grosse Mengen Schwefelaerosole in die untere Stratosphäre, d.h. die Atmosphäre über ca. 10 km Höhe geschleudert werden. Mit Flugzeugen, Geschossen oder über fixierte Riesenballone wird kontinuierlich die benötigte Menge an Aerosolpartikeln nach oben befördert, wo sie einen Teil desSonnenlichts reflektieren.

-Installationen im Weltall Sonnensegel lenken die Sonnenstrahlung ab und reduzieren die auf der Erde eintreffende Strahlungsenergie. Die Spannbreite der vorgeschlagenen Installationen reicht von einem einzigen Sonnenschirm mit einem Durchmesser von 2000 km bis hin zu mehreren Tausend Milliarden kleiner, hauchdünner und lichtbrechender Scheiben.

…..passend dazu…..

Piloten, Ärzte & Wis­sen­schaft­ler berichten über Chemtrails