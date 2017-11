Der Gleichstellungsindex zum Arbeitsmarkt 2017

Gleichstellung am Arbeitsmarkt ist ein Phänomen mit vielen Aspekten: Wie häufig sind Frauen und Männer erwerbstätig? Mit wie vielen Stunden? In welchen Jobs? Und natürlich auch wichtig: Was verdienen sie dabei? Der Gleichstellungsindex Arbeitsmarkt berücksichtigt all diese Aspekte und noch andere und führt sie für Österreich im Allgemeinen und die einzelnen Bundesländer zu einem Gesamtwert zusammen.

Zwei Jahre nach der ersten Präsentation hat sich der Gleichstellungsindex gerade einmal um einen Prozentpunkt verbessert. Bleibt es bei diesem Tempo, wird die Gleichstellung bis 2075 auf sich warten lassen.

Der Gleichstellungsindex wurde 2015 erstmalig im Auftrag vom AMS und in enger Zusammenarbeit mit dem Wifo……